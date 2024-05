No hay consenso: Ley Tributaria no logra votos suficientes para ser aprobada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La iniciativa de la Ley Tributaria cuenta con el rechazo de las diferentes bancadas del Congreso Nacional debido al desconocimiento del proceso de elaboración y socialización del contenido del dictamen de la normativa.

Aunque la comisión encargada aún no ha establecido ningún informe, frente a las aseveraciones de diputados y funcionarios de Libertad y Refundación (Libre) de la aprobación de la ley, oposición fija su postura y no apoyará la iniciativa si no son tomadas en consideración las sugerencias realizadas por diversos sectores.

“Es totalmente falso que tiene los votos, la bancada liberal no la apoyará, mucho menos la bancada nacionalista; ninguna tiene conocimiento de las modificaciones que se le han hecho desde que la presentó Marlon Ochoa”, aseguró el diputado nacionalista Francisco López.

Agregó que “tendría que ser un cambio radical para que se pudiera aprobar. Es una ley lesiva para el pueblo hondureño, veámoslo como consumidores, todo va a subir”.

En el mismo sentido, el parlamentario señaló que los promotores de la ley deberían ser investigados por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) porque la normativa busca extorsionar al sector empresarial.

Vidal Cerrato, diputado liberal, señaló que “esperamos que cada uno de los puntos que propusimos sea tomado en cuenta y de esa manera esta bancada no tendría problemas en apoyarla”.

Cerrato argumentó que su bancada no apoyará la ley si no integran al dictamen la Ley de Equidad Tributaria presentada por el Partido Liberal.