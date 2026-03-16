Ley de Empleo Parcial podría aprobarse antes de Semana Santa

La normativa surge como una respuesta a la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022 y busca reformar el artículo 328 del Código de Trabajo.

Tras finalizar el proceso de socialización, la comisión de dictamen se encuentra a la espera de un trámite legal para llevar el proyecto al hemiciclo esta misma semana.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional acelera el paso para someter a discusión y posible aprobación la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial , una iniciativa que podría ser ratificada por el pleno antes del inicio de la Semana Santa.

Según las autoridades parlamentarias, el objetivo es establecer una jornada semanal que oscile entre un mínimo de 16 horas y un máximo de 32, garantizando la estabilidad laboral mediante contratos por tiempo indefinido.

Actualmente, el avance del dictamen depende de una opinión técnica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La gerencia legal del Poder Legislativo analiza si es posible validar una opinión favorable emitida por el Poder Judicial en 2022 sobre una reforma idéntica, lo que agilizaría el proceso de votación de manera inmediata.

“Nosotros vamos a discutir en la gerencia legal si necesitamos una nueva opinión o nos podemos quedar con la del 2022, porque estamos hablando de la misma reforma y de la misma ley”, explicó Alberto Cruz, diputado y presidente de la comisión de dictamen.

De no ser posible reutilizar el dictamen previo, el Congreso otorgará un plazo de cinco días a la CSJ para que emita un nuevo pronunciamiento.

Cruz enfatizó que existe una presión social y de diversos sectores productivos para que la herramienta legal esté vigente antes del feriado de la Semana Mayor, con el fin de formalizar las contrataciones temporales.

También la reforma debe cumplir estrictamente con el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 128 de la Constitución, asegurando que el trabajador reciba todos sus derechos de forma proporcional.

“Esta no es una ley temporal, es una ley que garantiza estabilidad laboral y que los contratos son por tiempo indefinido; lo que nos preocupa es que en Semana Santa siempre contratan gente sin ningún derecho”, señaló Cruz.

La comisión proyecta que la ley sea aprobada al menos 90 votos, contando con el respaldo público de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal. El enfoque principal será atender a los sectores de servicios, turismo e industria creativa, que demandan horarios flexibles por su naturaleza estacional.

La ley está dirigida específicamente a grupos vulnerables como jóvenes sin experiencia, estudiantes, madres con responsabilidades de cuidado, personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad.

Según la comisión, el 78% de los hondureños que trabajan actualmente lo hacen en condiciones de precariedad o informalidad.

“Son contratos por tiempo indefinido; es decir, estabilidad supervisada por el Estado a través de la Secretaría de Trabajo que tendrá la obligación de sancionar el cumplimiento”, puntualizó el diputado.