Juzgado dicta auto de formal procesamiento a Marvin Ponce por delito de violencia contra la mujer

Ponce deberá presentarse todos los miércoles a firmar un libro de registro al juzgado, no salir del país y no tener comunicación con la ofendida. La audiencia preliminar será el próximo 26 de julio.

Ponce enfrenta una causa ante Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) presentada por la periodista Saraí Espinal quien el pasado mes de marzo lo acusara de misógino y acosador, luego de unos comprometedores mensajes que le habría enviado.

La comunicadora comentó que todo comenzó el sábado 19 de marzo, cuando ella compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de una capacitación que recibió orientada a la construcción de la reputación institucional, a lo que Ponce comentó que sería bueno ‘reconstruir la reputación personal’.

LEA: Dictan auto de formal procesamiento a exfuncionarios de Copeco por fraude y violación de deberes

Además: ¿Por qué aún no se define fecha de audiencia contra diputado Mauricio Rivera?

De inmediato ella le escribió vía WhatsApp para pedirle una explicación y reclamarle sobre su extraño comentario, pero fue ahí donde este se desató en insultos hacia ella.

Espinal mostró parte de las capturas de los mensajes que intercambió con el exfuncionario y en la primera se lee un texto en el que ella responde a uno de sus comentarios: “Ya te voy a denunciar públicamente”.

Además: “Estamos igual o peor que el gobierno anterior”: José Irías, presidente de Asociación de Pastores de Tegucigalpa

Ante esto él le contesta: “Asquerosa vos, borracha que pasaste. Ya tenés lista la campaña para tus cinco minutos de fama a costa mía, que soy honrado y sin tacha y no como vos prePeriodista”. Acto seguido la comunicadora responde: “Honrado. Jajaja”.

En otra serie de mensajes ella le increpa: “Acosador” y él responde a otro comentario que ella había enviado previamente en el que se lee: “Yo nunca te he acosado, feísima atrapa hombres. No quise c... con vos cuando”, dejándolo en suspenso.

Además: Niegan amnistía política al diputado Edgardo Casaña