Marvin Ponce tras audiencia por violencia contra la mujer: “No pensé que íbamos a llegar tan largo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras acudir a la audiencia de declaración de imputado, el exasesor presidencial Marvin Ponce recibió medidas cautelares en el proceso que se le inició tras ser acusado de delitos violencia contra la mujer por la denuncia presentada por la periodista Saraí Espinal.

El político hondureño no podrá salir del país mientras dure el proceso en su contra, además deberá acudir a firmar cada miércoles a los juzgados de La Granja y estar bajo el cuidado de su abogado. Tampoco podrá acercarse o comunicarse con la demandante y está obligado a permanecer bajo el cuidado de su apoderado legal.

Al finalizar la audiencia, el controversial político lamentó que no se siguió el debido proceso que era conciliar sin llegar a los tribunales y lamentó el caso ya que se considera un defensor de los derechos de las mujeres. “He dado mi declaración, creemos que la Fiscalía se excedió en el requerimiento por que no siguió el debido proceso, me tenía que haber llamado a mí y a la denunciante para llegar a un acuerdo sin tener que llegar a los tribunales”, expresó.

El exasesor presidencial en el gobierno de Juan Orlando Hernández, mostró pesar ante la situación y exteriorizó que “aquí estoy dando la cara como siempre, por que la verdad este hecho me ha golpeado mucho, por que no pensé que íbamos a llegar tan largo”.

Ponce aseveró: “Yo soy un defensor de los derechos de las mujeres, yo he sido impulsor de la Ley de Igualdad y Oportunidades y soy educador de derechos de las mujeres en el movimiento campesino”.

El político se disculpó públicamente por enésima vez con la periodista Saraí Espinal y dijo estar dispuesto a conciliar e hizo hincapié que ”hay que diferenciar que una cosa es discutir con una persona del género femenino, otra la violencia contra la mujer”. Señaló además que con Saraí Espinal han sido amigos y han sostenido relaciones profesionales.

El exasesor reiteró su inocencia. “Soy inocente, es primera vez que vengo a un tribunal”, dijo.