Juan Orlando Hernández pide suspender por siete semanas el inicio de su juicio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Juan Orlando Hernández solicitó la noche del miércoles un aplazamiento de siete semanas del juicio previsto para el 5 de febrero bajo el argumento que ni él y su defensa han tenido suficiente tiempo para revisar las pruebas planteadas en su contra por la Fiscalía de Estados Unidos.

En una carta remitida por Hernández al juez Kevin Castel solicita, además, el nombramiento de un defensor público para que respalde a su abogado Raymond Colón porque asegura que no tiene recursos para continuar pagando abogados adicionales.

“Desde el comienzo de este caso, no he tenido suficiente dinero para pagar una defensa legal suficiente para este juicio, considerando la complejidad y los terabytes de material. Personalmente no he podido revisar la mayor parte del material debido a las dificultades para revisar el descubrimiento y producir productos de trabajo mientras estuve encarcelado en el MDC”, sostiene el exmandatario.