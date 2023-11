Pediré desestimar cargos contra Juan Orlando Hernández: Raymond Colon

El abogado apuntó que hasta la fecha la Fiscalía de Nueva York “no han dado la información clasificada, ni relevante, la información del archivo 3500 no la han dado y lo hacen maliciosamente al no presentar información que es sensitiva para Juan Orlando”, aseguró el experto en derecho.

Calificó el juicio contra el exmandatario hondureño como “un caso complejo, que incluye muchos individuos, pero aun así la Fiscalía de manera maliciosa ha decidido acusarlo”.

La defensa de Hernández también refirió que “los abogados del hermano del presidente fallaron al no pedir esa información clasificada de la CIA (durante el juicio de Tony), ya que de esa información clasificada de la DEA, de Seguridad Nacional, nos podríamos haber beneficiado al tener tiempo para revisarla, tras tanto aplazamiento, pero no la han dado ni la quieren dar, están dando el pretexto que yo he revelado la información clasificada”, se quejó Colon.