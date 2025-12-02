José Carlos Cardona dice que Nasralla está presionando al CNE y pide procesar “todas las actas”

José Carlos Cardona aseguró que el presidenciable liberal, Salvador Nasralla, exigió al CNE declararlo como ganador en menos de 24 horas, sin procesar todas las actas

    En un mensaje difundido en X, antes Twitter, Cardona advirtió que adelantar una proclamación sin evacuar los procedimientos legales correspondientes.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:55

Tegucigalpa, Honduras.- José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), afirmó que el candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, está ejerciendo presiones sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que lo declare ganador.

En un mensaje difundido en X, antes Twitter, Cardona advirtió que adelantar una proclamación sin evacuar los procedimientos legales correspondientes envía un “mal mensaje y fortalece a los nacionalistas”.

“Nasralla está dando 24 horas al CNE para que se pronuncie, declarándolo como el ganador sin procesar sus actas partidarias, sin que se evacúe la etapa de contingencias, escrutinio especial ni impugnaciones”, posteó Cardona.

Subrayó que, aunque “el Partido Liberal está en la oportunidad histórica de pelear por revertir este fraude”, no pueden hacerlo “sin apelar a que se cumplan los procesos”.

Recalcó que, es indispensable que el CNE procese la totalidad de las actas antes de emitir una declaración definitiva, para lograr elecciones transparentes.

“Es un mal mensaje que solo fortalece a los nacionalistas. ¡Hay que procesar todas las actas!”, concluyó.

Las declaraciones se producen en un ambiente de tensión postelectoral en el que los candidatos del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura y del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, se riñen por el puesto ganador.

