Jefe militar reafirma lealtad exclusiva a Xiomara Castro y Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, lejos de aferrarse a los principios constitucionales asegura que solamente tiene oídos para la presidenta Xiomara Castro y para la candidata de Libertad y Refundación (Libre) y ministra de Defensa, Rixi Moncada.

Hace unos días frente al personal administrativo y auxiliar de las FF AA, Hernández, desenfundó su nueve milímetros y encañó a la Constitución desafiando la legalidad del país.

“Mi honor, mi lealtad y mi sacrificio está en la comandante general de la Fuerzas Armadas, no es a ninguna persona, mis oídos solamente están prestos a la comandante general de las Fuerzas Armadas y presidenta constitucional de la República, la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento y también pues, delegada pues a través de la señora ministra de Defensa, la abogada Rixi Moncada, de ahí yo no escucho ni atiendo a nadie más”, afirmó el jerarca militar.

Las declaraciones surgen en medio de la intención del Partido Nacional de interpelarlo en el Congreso Nacional por su respaldo abierto a la Ley de Justicia Tributaria y sus posiciones políticas.

Hernández aseguró que “nuestra misión está reflejada en la Constitución de la República y somos leales, somos honorables y sacrificables para la mayoría que lo que es la democracia”.

Al ser consultado sobre sí asistiría a la cámara legislativa expresó: “yo no tengo ningún problema con eso, esas cuestiones; pues no cumplir me puede acarrear un problema a mí, lo demás me tiene sin cuidado”.

En relación con su comportamiento político afirmó que “no somos proselitistas, no llevamos agua para ningún partido, ni aun sea el partido de gobierno o cualquier partido que esté de oposición”.

El diputado nacionalista, Jorge Zelaya, quién presentó la moción ante el pleno de diputados, explicó que lo que se busca es “que nos explique que lo motivó para hablar de la Ley de Justica Tributaria cuando su rol constitucional no es ese”.

“Qué de malo tiene que el titular de las FF AA y su junta de comandantes estén con nosotros en esta reunión en donde nos expliquen detalladamente ese papel de la institución castrense para resguardar el material electoral y cómo están preparándose para cumplir con esa responsabilidad de manera imparcial como lo establece la Constitución de la República”, manifestó Zelaya.