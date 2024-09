Dixon denuncia a diputados por traición a la patria al votar a favor de las ZEDE

5

Según Jari Dixon, su denuncia se centra en el decreto 236-2012, que dio origen las ZEDE durante una sesión del CN en el 2013.

No obstante, el político aclaró que no incluyó los nombres en su demanda, arguyendo que no tiene la certeza de los diputados señalados que aparecen en listados que han circulado en medios de comunicación y redes sociales, son los que realmente votaron a favor de las ZEDE.

En ese sentido, Dixon solicitó al Ministerio Público acudir ante la Secretaría General del Congreso Nacional para pedir una copia certificada de la sesión del 23 de enero de 2013, con el fin de identificar a los diputados que votaron a favor del decreto en mención.

Ante las críticas de que su acción es una forma de persecución política, Dixon replicó: “No es persecución política. Saben perfectamente que estaban vendiendo el territorio”.