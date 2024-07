¿Qué impacto tendrá en las arcas del Inprema el pago de las 60 rentas?

“Ese es un beneficio que los jubilados con la ley de 1980 tienen, ese dinero es de ellos, ahorrado por ellos y aportado por ellos y ese beneficio se dio porque ellos no tienen acceso a la salud, al seguro social, no tienen prestaciones laborales, estamos hablando de personas de 68 años para arriba, son ancianos en condiciones precarias”, expresó.

El abogado Oliver Erazo, representante legal de los docentes jubilados manifestó que el fallo beneficiará a los docentes que no tienen acceso a los servicios de salud.

Pero eso no significa que no debamos cuidar los impactos del Inprema, la misma Corte nos hace un razonamiento en el fallo, que el Inprema está obligado a considerar la situación financiera y actuarial y que además requiere tomar precauciones para que el fondo no se vea afectado anticipadamente, detalló el comisionado.

Son aproximadamente 1,200 millones de lempiras que el instituto destinará para el pago de las 60 rentas a los profesores, por lo que las autoridades deben hacer modificaciones en su presupuesto.

“El pago va a ser cercano a los 1,200 millones, por lo que necesitamos ampliar el presupuesto para poder cumplir con nuestros compromisos; esperamos que esa ampliación presupuestaria y esa recaudación del dinero se dé en los próximos dos meses, por lo que estaríamos listos para empezar a pagar”, apuntó Díaz.

Añadió que el beneficio se pagaría de acuerdo al reglamento que el Inprema aprobó en 2022, es decir, 100,000 lempiras en el primer momento y luego aumentando el número de rentas para los jubilados de acuerdo a la edad que tienen.

Sin embargo, el tiempo que dan las autoridades no parece agradar a los docentes jubilados, y ven la demora como una excusa para generar alguna acción jurídica a su beneficio, por ejemplo, tratar de declarar inconstitucional el decreto 57-2019 para que la Corte lo declare inconstitucional y los ancianos no puedan cobrar lo que dicta la sentencia, señalan.

Si bien la noticia es bien vista por muchos profesores, especialmente por los 14,000 jubilados, para otro grupo de docentes significa un duro golpe a las finanzas del Instituto y recorte en los beneficios a los que los docentes activos pueden aplicar.

Gerardo Solano, representante magisterial de la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA) del Inprema manifestó que los 1,200 millones de lempiras que se pagarán a los jubilados se le está quitando dos años de vida al Inprema.