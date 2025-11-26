¿A qué hora cierran las urnas el día de las elecciones generales Honduras 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Las elecciones generales de este año estarán marcadas por una alta expectativa ciudadana, ya que se elegirá a las nuevas autoridades que dirigirán el país para el período 2026-2030. La participación de más de 6.5 millones de hondureños habilitados para votar representa un reto logístico importante para las instituciones encargadas de organizar y supervisar la jornada. Además, en estas elecciones también podrán ejercer el sufragio miles de hondureños residentes en Estados Unidos, quienes forman parte del padrón electoral en el exterior.

¿A qué hora abren y cierran las elecciones Honduras 2025?



Los centros de votación abrirán sus puertas a las 7:00 de la mañana y cerrarán a las 5:00 de la tarde, de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral. Este es el horario oficial que rige para las elecciones y que todos los ciudadanos deben tomar en cuenta al momento de acudir a las urnas.

Sin embargo, la normativa contempla un escenario especial. Si la Junta Receptora de Votos (JRV) se retrasa en abrir el centro por cualquier motivo, sus miembros pueden decidir, por unanimidad, mantener las urnas abiertas hasta las 6:00 p.m. Es decir, solo se ampliará el horario si todos los integrantes están de acuerdo.

¿Qué pasa si se extiende la hora de cierre de urnas?

Durante las elecciones primarias de este año se presentaron hechos inusuales que orillaron extender el horario de votación. En las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se retrasó la distribución del material electoral de forma atípica. Bajo este escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó ampliar el horario hasta en horas de la noche. Además, el órgano electoral ordenó que para el 16 de marzo se repitieran votaciones endos centros de la capital: en el centro educativo Maximiliano Sagastume y el Instituto Cultura Nacional.