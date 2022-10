Héctor Zelaya y Tomás Zambrano se confrontan en Twitter y hasta en inglés discrepan

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre las habladurías desde lo interno del oficialismo sobre un eventual golpe de Estado, el secretario privado Héctor Zelaya y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se confrontan en Twitter.

Este conflicto singular entre ambos políticos en funciones comenzó tras un tuit de Zelaya, acusando al Partido Nacional de corrupto, y esto despertó una inmediata respuesta de Zambrano que tajantemente manifestó que Libre ya se ganó el desprecio del pueblo hondureño.

Pero la raíz del problema entre el oficialismo y la oposición nace desde que el designado presidencial, Manuel Zelaya, padre de Héctor Zelaya y esposo de la mandataria Castro, llamó a su militancia a las calles luego que el primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, revelara que hay dos recursos de inconstitucionalidad en contra de la junta directiva de Luis Redondo.



Ante el llamado a las calles por parte del oficialismo, la diputada del Partido Nacional, Leda Pagan, anunció el regreso de las camisetas blancas, como en el conflicto político de 2009 en el golpe de Estado contra el mandatario “Mel” Zelaya.

Conflicto

“Hablar de las camisetas blancas (simbolismo del golpe del 2009) es hablar de la época más oscura de nuestro país, causante del deterioro de las familias hondureñas. Es igual que hablar del Partido Nacional; 12 años de corrupción y narcotráfico que nunca debemos dejar que vuelvan!”, escribió ayer Héctor Zelaya a la 1:12 de la tarde.

17 minutos después, Tomás Zambrano respondió: “La época más oscura del país fue su intento de implantar agenda Socialista en un país con vocación democrática. NO al odio, NO a la confrontación, NO al caos, NO a la imposición de ideologías fracasadas. NO a la persecución de la OPOSICIÓN, NO a dictaduras de izquierda #DemocraciaSi”.



Sin embargo, la situación no terminó ahí. Zelaya continuó alimentando estas discrepancias.

“El pueblo es el soberano y sacó al Partido Nacional de la alcaldía del M.D.C, de SPS, de Casa Presidencial, y de la JD del Congreso, para que nunca más su ideología de derecha criminal vuelva a gobernar. Good luck en New York”, arremetió.

Ya el conflicto se extendía hasta las 6:00 de la tarde y Zambrano sin dar su brazo a torcer elevó la tensión al decir que Libre en menos de un año se ganó el desprecio de los hondureños.

“La misma gente que votó para llevarlos al poder es la que se va a encargar de sacarlos. Al @PartidoLibre le bastó unos meses para ganarse el rechazo de la gente. Votaron por un cambio y están arrepentidos. Le mintieron al pueblo. + abusos, + ilegalidad, + corrupción + FAMILIÓN”, acusó Zambrano.

Hasta las 8:00 de la mañana de este martes -25 de octubre- Héctor Zelaya no siguió el conflicto en Twitter.



Pero como ingrediente extra la congresista nacionalista Merary Diaz Molina, por su parte se sumó a la contienda y le solicitó a Zelaya que mejor se dedique a trabajar porque dejan “mal parada” a la mandataria Xiomara Castro.

“Ey Hectorcito en vez de estar peleando en redes pónganse a trabajar junto a esos funcionarios que viven 90% Tw, 10% IG todo el día, por eso no ejecutan ni resuelven al pueblo, dejan mal a la Pdta. Xiomara que el soberano si voto por ella en alianza con Salvita. Remember it”.

Entre tanto, estos conflictos que se volvieron cotidianos se volverán en una convulsión social, de acuerdo a analistas.

