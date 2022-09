El fracaso del plan 20/20 muestra la improvisación para generar empleo

Para Durón, los pésimos resultados son el producto de la falta de una planificación estratégica a mediano y largo plazo. “Si hiciéramos como lo que hacen los países europeos que proyectan su crecimiento económico independientemente del gobierno y de los partidos que asuman el poder, tal vez pudiéramos avanzar, pero aquí lo que tenemos son programitas de gobierno de cuatro años y el que viene lo cambia, no hay un seguimiento y hasta ahí llegó”.

En el tema de generación de empleos no se puede seguir improvisando, de lo contrario el resultado siempre será el mismo, destacó.

De acuerdo con el dirigente obrero Daniel Durón , “el plan 20/20 en su momento generó esperanza, pero al final fue un fracaso. De 600 mil empleos prometidos, ¿cuántos se generaron? Ninguno; por lo contrario, la pobreza se profundizó. Aquí también hay un problema de inequidad. El país tiene que cambiar la estrategia de distribución de la riqueza, si no vamos a seguir halando el mismo discurso”.

Factores como la constante improvisación, la creciente inseguridad jurídica, la inestabilidad política y social, el alto nivel de corrupción y la extrema violencia no generan el clima adecuado para los pequeños emprendedores y los grandes inversionistas.

EL HERALDO quiso conocer la versión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) sobre qué fue del mencionado proyecto, pero nadie respondió. Algunos hondureños lo rememoran y coinciden que este fracasó porque el país no tenía, ni tiene actualmente, las condiciones para generar la inversión nacional y extranjera.

Honduras 20/20 es la mayor plataforma de crecimiento económico del país. Generará 600,000 empleos en cinco años, se producirán inversiones por más de 13,000 millones de dólares en los sectores del turismo, textil, manufactura y servicios de apoyo a negocios, decía el gobierno anterior.

Según su nuevo modelo de inversión, el turismo se vería beneficiado con 255,000 empleos, el sector textil con 200 mil, manufactura intermedia con 95,000 y para en el sector servicio de apoyo a negocios se proyectó la generación de 50,000 puestos de trabajo.

Para el empresario Eduardo Facussé no hubo seguimiento a muchos proyectos, incluido el plan 20/20, “porque había ciertos intereses personales que eran mucho más importante para las personas que estaban manejando el país”.

Además, mientras haya inseguridad jurídica en el país, es difícil que se dé la inversión y ahora más con esos distractores como los que se dieron en los desfiles del 15 de septiembre, con la denominada Constituyente. ¿Quién va a querer venir a invertir a un país sin ley y orden?, cuestionó.

“El gobierno anterior se preocupó más en ver de qué manera entraba más rápidamente en un proceso de libertinaje económico para beneficiarse individualmente, no todos obviamente, y trajo un gran endeudamiento, y eso está generando problemas porque una gran cantidad del presupuesto de la República irá a pago de deuda”.

El problema del plan 20/20 no solo es que fue un fracaso, se ha convertido en una aspiración que no se cumplió por falta de decisión política y eso nos trae como consecuencia un aumento de la pobreza; por otro lado, actualmente el gobierno no tiene un norte claro a seguir para desarrollar a Honduras, lamentó Facussé.

Mientras tanto, el empresario Juan Ferrera es del criterio que la inseguridad jurídica y la inestabilidad política son factores que desestimulan la inversión privada nacional y extranjera y abonan al crecimiento de la pobreza y la marginalidad.

Deploró que no se aprovechen las ventajas para impulsar la producción de bienes y servicios, así como los beneficios de los tratados de libre comercio que se tienen con mercados importantes, lo que ayudaría socialmente a reducir la migración e impulsar una paz que urge en estos momentos.

