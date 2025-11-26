Fausto Cálix dice que mensaje de Trump confirma ventaja de Rixi Moncada en la contienda electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo de Aduanas, Fausto Cálix, reaccionó este miércoles -26 de noviembre- al mensaje emitido por el presidente estadounidense Donald Trump sobre su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, para las elecciones hondureñas. Según Cálix, la postura del exmandatario confirma que la candidata de Libre, Rixi Moncada, ocupa el primer lugar en intención de voto de cara a los comicios del 30 de noviembre. "El reciente mensaje de Donald Trump sobre el proceso electoral en Honduras, confirma tres verdades: 1.⁠ ⁠Rixi Moncada está en primera posición para ganar las elecciones", aseguró el funcionario.

Además, señaló que la publicación del exgobernante también evidencia que el presidenciable Salvador Nasralla "no representa competencia" en el proceso electoral. "El X de Trump reconoce que Salvador Nasralla-Salum no es competencia. Será un lejano tercer lugar, sin apoyo nacional y sin el apoyo internacional, que tanto anduvo rogando y arrodillándose y lo dejaron silbando en la loma", aseguró. En referencia al apoyo que mostró Trump a los nacionalistas, Cálix sostuvo que el pueblo hondureño "no volverá al pasado que representa el Partido Nacional". Cabe destacar que, el último presidente que tuvieron los nacionalistas en el poder fue Juan Orlando Hernández, quien, en estos momentos, se encuentra privado de su libertad en Estados Unidos, debido a vínculos con el narcotráfico. Cálix subrayó que, en su criterio, los ciudadanos ya rechazaron ese modelo político con la votación que llevó a la presidencia a Xiomara Castro en 2021: "El pueblo hondureño es sabio. Justo por eso tuvo la votación más grande de la historia para sacar la narcodictadura".