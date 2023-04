Exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, asegura que su detención fue orden directa de Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Esta fue una orden directa de Juan Orlando”, manifestó el exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilez , tras confesar que el expresidente hondureño estaría involucrado en la que asegura fue una captura injustificada porque no habían pruebas en su contra.

El asegura que no le prestó atención “porque nosotros no tenemos nada que esconder (...) Yo no lo tomé importancia y en efecto pues a los días nos capturaron” confesó.

“Una captura de este tipo no la hacían si no era con la orden de Juan Orlando”, afirmó.

“Repito, esta fue una orden directa de Juan Orlando. Bueno, la fiscalía no hacía este tipo de capturas, si no había visto bueno también del Fiscal General ¿Cómo era posible que van a capturar una familia sin ni una tan sola prueba?”, cuestionó.