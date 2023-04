Tomas Zambrano: Estos que se “pumpunean” el pecho que publiquen en el portal de transparencia

“Quien se maneja y administra los recursos del Congreso, que es la directiva ilegal, que lo maneja ilegalmente, porque la directiva está puesta a la fuerza, pero como aquí son los votos y las matemáticas de Libre. Para libre 44 diputados son más de 84. Para libre las tablas 8x5 son 35, no 40. Y para libre la selección le ganó a Canadá 1 a 4, esos son los líderes y esas son las personas que nos están gobernando hoy”, mencionó.

Añadió: “Nosotros hemos dicho que la gente está sufriendo de hambre hoy, no tiene empleo, la inseguridad está fuerte, no hay medicamentos en los hospitales y lo que solicitábamos es que si se van a dar o si van a dar ese tipo de ayudas, vayan directo a la gente”.

“Que vaya con un hombre y apellido a fulano de tal porque no tiene empleo, fulano de tal para la comida, pero no con recursos que estén a nombres de los diputados. Creo que eso hay que cambiarlo, tenemos que cambiarlo y que cualquier ayuda sea directa al pueblo y no a través de las cuentas de los compañeros diputados”, finalizó diciendo.