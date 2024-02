Entrampadas las negociaciones entre las fuerzas políticas para elegir al TSC

“Todo sigue igual, son 86 votos los que necesitan y allí es donde ellos están trabados, la extensión del plazo de autopostulaciones busca dilatar el proceso. Ellos están trabados si nosotros nos mantenemos firmes los diez que estamos firmes, ellos no tienen los 43 votos del Partido Nacional y los del PSH, están fritos”, señaló el diputado liberal Marlon Lara.

Claudia Ramírez, parlamentaria del Partido Salvador de Honduras, apuntó que “no hay nada nuevo, aquí estos se van a llevar así, no conocemos nada, no sabemos los nombres, a nosotros no nos enseñaron el currículo de nadie”.

El subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, expresó que “Libre los dejó en una posición bastante difícil porque la forma en que los instalaron es ilegal”.