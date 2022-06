Enma Calderón: “El periodismo debemos vivirlo todos los días”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el marco de la celebración de la Semana de Periodismo, la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) organizó la conferencia magistral “El Periodismo en Honduras”, impartida por la periodista Enma Calderón, premio Alvaro Contreras 2021-2022.

“El periodismo debemos vivirlo todos los días, son momentos difíciles que en el periodismo van a enfrentar ustedes”, dijo a los estudiantes de la carrera de Periodismo de la UNAH. “Ahora el periodismo ha cambiado bastante.

“Ahora no tratamos tanto con informaciones sino con emociones y eso es lo que ustedes van a enfrentar”, recalcó la destacada comunicadora.

Recordó que la tecnología “nos ha llevado a muchos cambios en el periodismo, la forma de cómo comunicamos es sometida a cambios constantes, ya no solo basta con estructurar un mensaje, se trata de cómo conecto a los usuarios a través de los múltiples medios, plataformas y soportes”.

“Yo soy una migrante digital. Inicié a escribir en una máquina de escribir manual, tomando notas a mano, muchos de ustedes ni pensaban en nacer. Luego pasé a la computadora, entró la era del internet. Ahora todo lo puedo hacer desde mi celular. Puedo hacer entrevistas, puedo editar y puedo publicar”, reflexionó.

“Hago esta comparación para que vean la diferencia entre lo que yo hice periodismo y como lo están haciendo ustedes ahora. En mi carrera aproveché cada oportunidad que me dieron, pues inicié en la Secretaría de Prensa, en Radio Nacional, luego en diario La Tribuna, allí tuve grandes oportunidades”, agregó.

Enma Calderón detalló que fue la primera mujer en cubrir nota roja. “Hago este comentario porque creí en el fondo que me querían correr, porque la nota roja era una fuente bastante dura, estaba conjugada la morgue, Penitenciaría Nacional y los Juzgados, pero yo asumí retos y yo decía que si me dicen que no, es sí, porque tenía que demostrarme a mi misma de lo que yo quería ser”.

Además, recordó que en la nota roja aprovechó “para hacer periodismo de investigación. Muchos periodistas se han retirado. No es fácil ser periodista. Yo incluso estuve a punto de hacerlo y no lo hice. Más bien aproveché esos momentos de debilidad para capacitarme, porque las oportunidades llegan, pero si ustedes no están capacitados, las van a desaprovechar”.

“Luchamos contra la guerra de la intoxicación a través de la inteligencia artificial, que nos confunde, pero esa es la diferencia que vamos a marcar como periodistas y también la desinformación que esto ya viene desde hace muchos años”, finalizó.

