(No publicar) Encuesta: vote por el funcionario con peor desempeño en Honduras en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El año 2025 dejó decisiones polémicas, crisis institucionales y gestiones cuestionadas que impactaron directamente en la vida de los ciudadanos. En distintos niveles del Estado, algunos funcionarios quedaron en el centro de la crítica pública por su actuación, omisiones o falta de resultados. Ante este panorama, la opinión ciudadana se convierte en un termómetro clave para medir el desempeño de quienes ejercen cargos públicos. Esta encuesta busca recoger esa percepción, permitiendo a los lectores identificar a los funcionarios que, a su juicio, no estuvieron a la altura de las responsabilidades asumidas.

La votación no pretende sustituir evaluaciones técnicas ni procesos legales, sino reflejar el sentir ciudadano frente a la gestión pública. Cada participación representa una valoración individual basada en hechos, experiencias y expectativas no cumplidas. La encuesta estará disponible desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 y los resultados se publicarán el 9 de enero.

¿Cómo votar?