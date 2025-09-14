EN VIVO: Honduras celebra 204 años de independencia patria: desfiles y más noticias

Honduras se prepara para este lunes 15 de septiembre para celebrar sus 204 años de independencia. Siga todos los detalles con el EN VIVO de EL HERALDO

    El 15 de septiembre de 1821, Honduras y sus vecinos El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua se independizaron del imperio español.

     Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 15 de septiembre, Honduras celebra el Día de la Independencia, conmemorando en este 2025 los 204 años desde que el país y sus vecinos centroamericanos se independizaron del imperio español.

Las fiestas cívicas se celebrarán a lo grande a nivel nacional, siendo los protagonistas en los diferentes desfiles las bandas marciales, palillonas, pomponeras, estudiantes, militares y paracaidistas.

Las calles estarán llenas de centenares de hondureños que suman a la celebración más importante a nivel nacional.

Siga EN VIVO los mejores momentos de los desfiles patrios, la danza de las palillonas, el talento musical de las bandas de guerra y demás acontecimientos de este día a lo largo del Minuto a Minuto de EL HERALDO.

