EN VIVO: Honduras celebra 204 años de independencia patria: desfiles y más noticias

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 15 de septiembre, Honduras celebra el Día de la Independencia, conmemorando en este 2025 los 204 años desde que el país y sus vecinos centroamericanos se independizaron del imperio español.
Las fiestas cívicas se celebrarán a lo grande a nivel nacional, siendo los protagonistas en los diferentes desfiles las bandas marciales, palillonas, pomponeras, estudiantes, militares y paracaidistas.
Las calles estarán llenas de centenares de hondureños que suman a la celebración más importante a nivel nacional.
Siga EN VIVO los mejores momentos de los desfiles patrios, la danza de las palillonas, el talento musical de las bandas de guerra y demás acontecimientos de este día a lo largo del Minuto a Minuto de EL HERALDO.