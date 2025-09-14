EN VIVO: Honduras celebra 204 años de independencia patria: desfiles y más noticias

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 15 de septiembre, Honduras celebra el Día de la Independencia, conmemorando en este 2025 los 204 años desde que el país y sus vecinos centroamericanos se independizaron del imperio español.

Las fiestas cívicas se celebrarán a lo grande a nivel nacional, siendo los protagonistas en los diferentes desfiles las bandas marciales, palillonas, pomponeras, estudiantes, militares y paracaidistas.