Empleados de Hondutel piden intervención gubernamental ante deuda salarial

Sin embargo, a raíz que las asambleas informativas con la actual Dirección General de Hondutel no han dado resultados, los empleados piden una intervención gubernamental .

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras seis meses de no percibir salarios , más de 2,000 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones ( Hondutel ) hicieron un llamado humanitario a la presidenta de la República, Xiomara Castro .

“Estamos sobreviviendo por nuestras familias, ven nuestra situación y pues nos ayudan en alimentos y movilización. En mi caso, no puedo retirar ni las notas de mi hija porque no he pagado la escuela”, lamentó Kellyn Zavala, empleada.

Por la crítica situación que viven los trabajadores con la empresa, manifestaron que las cooperativas y bancos les han cerrado las puertas al estar vinculados con una institución financieramente inestable.

“La ayuda llegará si hay voluntad política para apoyar a la empresa, no sabemos de qué vivirán nuestras familias”, dijo Humberto Mejía, trabajador de Hondutel.

