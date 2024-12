Tránsito impartirá clases de seguridad vial en los centros educativos

9

En ese mismo periodo, pero del 2023 la entidad documentó 12,346 accidentes, 1,620 decesos y 3,348 lesionados.

Las cifras reflejan que este año la cantidad de accidentes aumentaron; sin embargo, el número de víctimas es menor.

”Se registró un aumento de accidentes de 2,399 más que el año anterior, una disminución en muertes por accidentes de tránsito, 101 menos y 418 lesionados menos que en 2023”, detalló Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat).

Entre las causas que en su mayoría provocan los accidentes están no mantener la distancia de seguridad, no estar atento a las condiciones de tránsito, imprudencia del peatón y no respetar la prioridad de alto por diseño vial.