Diputada liberal denuncia que abrieron su oficina

“Mi pecado es haber trabajado 40 años 18 horas y trabajar en la práctica privada, no me dedico a defender narcotraficantes, no me dedico a defender criminales, me dedico a asuntos mercantiles, el pecado es haber tenido éxito”, concluyó.

Según Espinoza, los ataques en su contra son debido a sus posicionamientos opositores en el CN.