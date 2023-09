Descartan que tres niños fallecieron por dengue en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- En los últimos días se han registrado tres muertes de menores de edad en el Hospital Santa Teresa, ubicado en Comayagua, los que se aseguraban que era por dengue ante la epidemia que se registra en la zona.

Sin embargo, la doctora Lastenia Chávez, jefa de Gestión Clínica del centro asistencial, indicó que no son muertes por dengue, sino que estas fueron producto de una diarrea. “Lamentablemente falleció un bebé de dos meses de edad, pero él no murió por dengue, si no que por diarrea”, aclaró.

La galena indicó que los padres de familia están llevando tarde a los niños a una atención médica, pues los menores ya llegan deshidratados. “Es lamentable que en este siglo las madres estén dejando morir a los niños cuando tienen diarrea, hay que hidratarlo, nosotros mantenemos que es el litrosol y este salva vidas”, manifestó.