¿Cuáles son los departamentos de Honduras con mayor natalidad?

1

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras es el segundo país de América Latina con la mayor tasa de natalidad por cada mil habitantes, pero al hacer una radiografía por departamento también observamos que gran parte de estos nacimientos se concentran en centro y occidente del país.

2

Solo en Francisco Morazán, la Tasa bruta de natalidad (Tbn) es de 19.1 por cada mil habitantes, sin embargo, esta cifra es la más baja en comparación con el resto de departamentos.

3

En Cortés, un departamento que, pese a su alto nivel poblacional, mantiene una Tbn de 20.04, no tan baja, pero inferior a las de Gracias a Dios (23.74), Intibucá (22.75) y Comayagua (22.72), las tres más altas del país.

4

Arely Martínez, 36 años, es una de las personas que ha contribuido a mantener a Honduras con una Tbn alta en la última década. Ella es madre de cinco hijos y sufraga todos los gastos de la familia con las escasas ganancias obtenidas con la venta de huevos por medio de WhastsApp.

5

“Soy madre soltera, tengo cinco hijos, de 12, 9, 7 y 4 años y la última de 9 meses. Tuve varios hijos porque cuando era joven pensé que podía tenerlos de dos en dos porque mi papá es gemelo, pero no resultó así... Los tres grandes los tengo en la escuela, deseo que ellos tengan las oportunidades que no he tenido yo por haber llegado hasta primero de bachillerato. Yo me separé del papá de mis hijos porque él bebía alcohol y sola estoy sacando adelante a mis hijos”, relata.

6

Para “darles de comer” a los hijos, Martínez vende entre 200 y 300 huevos jumbo los sábados y domingo a sus clientes que le hacen los pedidos a través de WhatsApp. El resto de la semana, se dedica a cuidar a los niños con quienes vive en una casa que les donó el suegro.

7

“Por ahora tengo la capacidad para mantener y darle una buena crianza a mis hijos. Ellos comen los tres tiempos, cuando se enferman voy al dispensario público a buscar las medicinas... Muchas veces he pensado en emigrar a Estados Unidos para buscar mejores condiciones económicas, pero no tengo valor. Una amiga que tiene cinco hijos si lo hizo, se fue y dejó a los niños con la abuela. Ella tiene un año y medio de estar en México y no logra pasar”, dice Martínez, quien antes de descubrir el negocio de los huevos, cayó en depresión tras haber perdido el trabajo en un restaurante de San Pedro Sula.