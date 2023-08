¿Las parejas capitalinas ahora tienen menos hijos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La idea de tener hijos suficientes como para armar un equipo de fútbol o un conjunto musical no tiene impulso en muchos capitalinos y con el paso de los años es una idea cada vez más distante en las parejas, que prefieren una familia pequeña con menos hijos.

Para la psicóloga Karla Pavón, un motivo que podría incidir es que las nuevas generaciones comprenden “los traumas causados por malas paternidades” y también hay mayor conciencia en la falta de recursos.

“Podemos hablar que ahora en las redes sociales se ha popularizado hablar abiertamente de personas que no quieren tener hijos, no se ven como padres, no tienen paciencia o simplemente ven a un hijo como la verdadera responsabilidad que es”, mencionó.