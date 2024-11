Sponda se burla de lluvia de críticas y memes tras su “error” geográfico

Recientemente, un informe de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) reveló el abuso que hacen los funcionarios de las redes sociales para difundir sus mensajes o descalificar a quienes no están de acuerdo con ellos.

En el número tres, dijo que escogió el agua desafiando la ley de Newton. “Esa cascada (donde el agua sube y no baja) les quedó espectacular”, se atrevió a admitir entre risas.

“En el número cuatro, solo porque mi esposa me apoya y es fanática de la Navidad: el arbolito al revés”, continuó explicando con una mano en la cintura y otra apuntando a la cámara de video.

13

Su posteo provocó reacciones encontradas. Unos le felicitaron por “sacarle el lado bueno a las cosas”, mientras otros calificaron como un insulto a la inteligencia su posición al tema.

14

“¿Te parece gracia?, pena deberías de tener”, “¡bochornoso!”, “Sea serio, ministro, la educación no su changoneta”, “Por lo menos se lo tomó con buen humor. Espero no se le haga costumbre estar equivocándose tanto”, “Pusiste a leer y a investigar a un montón, pero lo que me llega es que siempre sin miedo al éxito”, son algunas de las reacciones al video de Sponda.