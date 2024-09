¿Cuáles son los cinco partidos que quedaron fuera de los comicios tras decisión del CNE?

Por su parte, el periodista hondureño y precandidato presidencial por el partido Nueva Ruta, Esdras Amado López, confesó que no le sorprende la decisión, pese a que no se le había notificado, pues aseguró que esto es lo que se vive en “régimenes dictatoriales”.

Ante la decisión de cancelación, el presidente del partido UD, Alfonso Díaz Narváez, reveló que la resolución emitida por el ente electoral aún no ha sido entregada a los partidos cancelados.

“Después de la decisión de ‘Mel’ (Zelaya) y Xiomara de suspender la extradición, cualquier cosa puede pasar en Honduras. No hay certeza en elecciones internas, no hay elecciones internas, no hay presupuesto para elecciones internas”, declaró.