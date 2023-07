Condepor: “Para la recepción de las canchas se realizó un recorrido de inspección”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) solicitó un derecho a réplica a raíz de la investigación de EL HERALDO Plus sobre la construcción de cinco canchas deportivas en Olancho y El Paraíso, así como las modificaciones de los contratos para incrementar el presupuesto. Aquí el escrito:

“Ante todo, Condepor desea aclarar rotundamente que no hay ningún ilícito en la construcción de las cinco canchas investigadas por diario EL HERALDO, como así lo prueban sus tres publicaciones, pues al no encontrar indicios de malversación de fondos públicos, la misma fue reorientada a cuestiones de forma que ya aclararemos a continuación, para que no quepa la menor duda de que el dinero del pueblo está siendo bien cuidado por el comisionado Mario Moncada y su equipo, es por ello que solo en 2023 haremos 29 canchas en total, incluyendo la construcción de la cancha híbrida del Estadio Morazán, además de la remodelación de toda la infraestructura del Estadio Nacional “Chelato” Uclés, que durante tantos años de narcodictadura estuvo en total abandono. A continuación, la aclaración de cada uno de los cuestionamientos efectuados de forma errónea por EL HERALDO: