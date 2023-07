Cancha de Trojes se construyó en zona privada, mientras su estadio se cae a pedazos

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó hasta este fronterizo municipio, ubicado a unos 170 kilómetros al este de Tegucigalpa, donde la poca diversión que tiene la gente es el fútbol.

Los muros perimetrales amenazan con caerse, el sistema de aguas negras está colapsado, no existe drenaje y la cancha parece un potrero lleno de lodo, debido al olvido crónico.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó al pueblo, recorrió varias calles, algunos barrios y colonias, pero no encontraba la cancha. Es más, ni los lugareños sabían, hasta que se le consultó a los conductores de las mototaxis, ellos todo lo saben.

La instalación deportiva está techada, con material de duela exterior en el suelo, pero no se ha entregado -según las autoridades de Condepor- y ya está deteriorada.

El humilde hombre explicó que para poder ingresar a jugar a la cancha cada persona debe pagar diez lempiras, solo a los niños de las escuelas no les cobran .

Cuando el equipo de periodistas salía de regreso, una vendedora de terrenos llegó al lugar. Ella explicó que la lotificadora es privada, ya que cada terreno cuesta entre 250,000 a 300,000 lempiras.

“Aquí es una colonia privada, lo que tengo entendido es que el dueño le dio ese pedazo de terreno a la alcaldía para que hicieran la cancha, pero mejor pregúntele a él”, dijo la la vendedora, dando la dirección del negocio dónde se podía encontrar.

El equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta el negocio ubicado en el centro del pueblo, pero el dueño del terreno no estaba. Aunque proporcionaron su número de teléfono, no contestó las llamadas.