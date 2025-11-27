¿Cómo atenderá el IHSS el día después de las elecciones generales en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.– El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) garantizó que todos los servicios de salud estarán disponibles a nivel nacional el lunes 1 de diciembre de 2025, pese a que ese día el personal gozará de asueto.

De acuerdo con la institución, el día solo se otorgará libre al personal administrativo no asistencial. Los demás trabajarán con total normalidad.

La institución explicó que la medida se adopta por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, emitidas en el marco de las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre.