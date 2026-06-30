Colleen Hoey destaca fortalecimiento de lazos entre Honduras y EE UU en la celebración de 250 años de independencia

"El tema de este año es "250 años de ingenio estadounidense". Durante dos siglos y medio, Estados Unidos ha sido una nación de pioneros. Desde la firma de la Declaración de Independencia hasta las nuevas fronteras de la exploración espacial que hemos presenciado en los últimos meses, los estadounidenses siempre hemos mirado más allá de lo conocido y nos hemos preguntado: ¿qué sigue?", dijo la diplomática.

Durante su discurso, Colleen Hoey manifestó sentirse emocionada por la presencia de tantos "amigos y socios reunidos" para acompañar esta importante fecha.

Aunque la independencia de Estados Unidos se conmemora cada 4 de julio, la delegación diplomática en Honduras decidió adelantar la celebración y reunir este 30 de junio al presidente Nasry Asfura , representantes de la empresa privada, miembros del Poder Judicial, Poder Legislativo y otros diplomáticos en la Embajada de EEUU en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Colleen Hoey , encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, celebró este 30 de junio los 250 años de independencia de su país durante un evento realizado en la sede diplomática estadounidense en Tegucigalpa.

Entre las autoridades presentes en el evento estuvieron Mireya Agüero, canciller de Honduras; Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); María Antonieta Mejía, designada presidencial; Wagner Vallecillo Paredes, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central; y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula.

La diplomática también destacó que los lazos entre Honduras y Estados Unidos continuarán fortaleciéndose, basados en la cooperación y el respeto mutuo.

"En lo personal, me siento muy afortunada de estar nuevamente en Honduras celebrando el Día de la Independencia de mi país. Uno de los mayores privilegios del servicio diplomático es la oportunidad de construir amistades y alianzas duraderas, y he tenido la fortuna de encontrar ambas aquí".

Hoey reconoció sentirse feliz de celebrar los 250 años de independencia de su país en Honduras y destacó los vínculos construidos durante su labor diplomática.

A continuación, el discurso íntegro de Colleen Hoey, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras:

Realmente me emociona ver a tantos amigos y socios reunidos aquí. Sean todos muy bienvenidos.

Es un honor estar con ustedes para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos de América. Presidente Nasry Asfura, muchas gracias por honrarnos con su presencia en una fecha tan especial. Señora canciller Mireya Agüero; designados presidenciales; miembros del Gobierno de Honduras; integrantes del cuerpo diplomático; representantes de los medios de comunicación; amigos e invitados especiales, gracias por acompañarnos en esta celebración.

El tema de este año es "250 años de ingenio estadounidense". Durante dos siglos y medio, Estados Unidos ha sido una nación de pioneros. Desde la firma de la Declaración de Independencia hasta las nuevas fronteras de la exploración espacial que hemos presenciado en los últimos meses, los estadounidenses siempre hemos mirado más allá de lo conocido y nos hemos preguntado: ¿qué sigue?

Ese espíritu ha impulsado logros extraordinarios, desde el primer vuelo de los hermanos Wright hasta la llegada del ser humano a la Luna; desde avances médicos que salvan vidas hasta innovaciones tecnológicas que conectan al mundo. Hoy continúa impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial, la biotecnología, la energía y la exploración espacial.

El ingenio estadounidense no se limita a lo que creamos. Es la libertad de imaginar, el valor de innovar y la determinación de convertir las ideas en realidad. Es mejorar vidas, ampliar oportunidades y dejar el mundo mejor de como lo encontramos.

Este tema tiene un significado muy especial para mí. Mi padre fue ingeniero aeroespacial. A lo largo de su carrera trabajó en sistemas satelitales y participó en iniciativas vinculadas al programa espacial de los Estados Unidos. Mientras crecía, lo vi enfrentar desafíos complejos y contribuir a algunos de los proyectos más ambiciosos de nuestro país. De él aprendí que el ingenio es mucho más que conocimiento técnico: es curiosidad, perseverancia y la disposición de llegar más lejos de lo que otros consideran posible.

Años después, aunque no soy científica, tuve la oportunidad de iniciar mi carrera en el servicio público trabajando en la NASA, nuestra agencia espacial. Allí tuve el privilegio de colaborar con científicos, ingenieros e innovadores cuyo trabajo amplió el conocimiento humano y llevó aún más lejos los límites de la exploración. Esa experiencia transformó mi comprensión de lo que hace único a Estados Unidos.

El mismo espíritu que inspiró a nuestros fundadores hace 250 años —la convicción de que siempre existe una nueva frontera por explorar— continúa definiendo a nuestra nación. Al celebrar el 4 de julio, rendimos homenaje no solo a los ideales de libertad que dieron origen a nuestro país, sino también a las generaciones de estadounidenses que han hecho avanzar esos principios.

Ese mismo espíritu de exploración que impulsa la innovación también guía la diplomacia estadounidense. Ambos se sustentan en el optimismo, la colaboración y la convicción de que el progreso es posible. Durante 250 años, nuestra diplomacia ha reflejado una idea sencilla pero poderosa: cuando los países trabajan juntos, pueden lograr mucho más que actuando por separado.

Coincido plenamente con usted, señor presidente: cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar grandes objetivos.

Esa convicción se refleja de manera especial en la relación entre los Estados Unidos y Honduras. En lo personal, me siento muy afortunada de estar nuevamente en Honduras celebrando el Día de la Independencia de mi país. Uno de los mayores privilegios del servicio diplomático es la oportunidad de construir amistades y alianzas duraderas, y he tenido la fortuna de encontrar ambas aquí.

Estoy especialmente agradecida por la oportunidad de trabajar junto al presidente Nasry Asfura, a quien considero un amigo y un socio muy valioso. Juntos seguimos fortaleciendo una relación basada en el respeto mutuo, los intereses compartidos y el compromiso común de generar mayores oportunidades y prosperidad para nuestros pueblos.

La alianza entre Estados Unidos y Honduras se fortalece cada día mediante el comercio y la inversión, los intercambios educativos, la cooperación en materia de seguridad y, sobre todo, a través de los lazos que unen a nuestros ciudadanos.

Al mirar hacia los próximos 250 años, los Estados Unidos mantienen su compromiso con los valores que nos han guiado desde nuestra fundación: la libertad, la oportunidad, la innovación y la colaboración.

La historia de los Estados Unidos continúa escribiéndose. Mientras celebramos estos 250 años, celebremos también las amistades y alianzas que contribuirán a escribir el próximo capítulo de esa historia.

Muchas gracias, de todo corazón, por acompañarnos esta tarde.

Que Dios bendiga a Honduras. Que Dios bendiga a los Estados Unidos. Y que la amistad entre nuestras dos naciones continúe fortaleciéndose por muchas generaciones más.

¡Feliz 4 de julio! Muchas gracias.