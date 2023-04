“Cínicos que van a misa mientras de sus cuerpos salen diablos”: El radical mensaje de Luis Redondo

“Hay tanta hipocresía y mentiras de quienes NO SABEN SIQUIERA QUÉ ES AYUDAR, y se ensalzan de falsas posturas de honradez y democracia, no se atreven a decir que están molestos porque ya no gozan de las dádivas de la corrupción que les regaban directa o indirectamente beneficios a cambio de su silencio diferenciado, luchan y gritan por haber perdido la comodidad de agravada, antes no decían NADA y apenas tocan sus intereses despotrican y mienten”, arremetió Redondo.