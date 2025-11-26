Educación promete entregar este viernes los centros educativos al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes serán entregadas las escuelas y colegios que servirán como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 30 de noviembre a las autoridades departamentales y municipales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo aseguró el ministro de Educación, Daniel Esponda: "Se han dado instrucciones a todos los directores y directoras para garantizar que las condiciones sean adecuadas y seguras", dijo a medios de comunicación. Las declaraciones del funcionario se dan luego que autoridades electorales de Copán denunciaran que el director departamental de Educación entregó las llaves de los centros que serán usados como centros de votación a las Fuerzas Armadas

Esponda aclaró que la situación se dio únicamente en ese departamento y argumentó que el director departamental lo hizo por instrucciones del CNE. "Nosotros somos respetuosos de la ley y solo es el caso del departamento de Copán, donde el director departamental recibió una comunicación de la máxima autoridades departamental del CNE y nosotros vamos a entregar las llaves a quien nos diga el Consejo Nacional Electoral", dijo. Reiteró que cualquier acceso a los centros educativos será coordinado por los procedimientos del CNE, con el objetivo de garantizar orden en el proceso. Para este proceso electoral, la Secretaría de Educación pone a disposición del CNE unos 17,500 planteles educativos, aseguró el funcionario.