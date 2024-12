Cardenal Rodríguez llama a líderes a superar la soberbia y la arrogancia

“Preparar el camino al Señor, hermanas y hermanos, quiere decir: yo no puedo seguir indiferente a un Dios que me ama, a un Dios que me está llamando en este Adviento del 2024. Esa es la buena noticia del Evangelio: Dios en Cristo te ofrece su amor, te ofrece su vida a todo ser humano sin excepción”, aseveró.

7

Continuó: “Casi siempre los medios de comunicación dicen: esta Navidad va a ser triste porque no habrá tamales, porque no habrá pavo, porque no habrá quién sabe cuántas cosas. No, eso no causa tristeza. Lo único que puede causar tristeza es una Navidad sin Dios, una Navidad sin Cristo. Aunque puedan faltar las cosas materiales, lo que nos da alegría no son las cosas, no son las posesiones”.

8

Para el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, la verdadera alegría radica en abrirse a Dios y dejar atrás el luto espiritual. “La verdadera alegría está en abrir el corazón a Cristo y decirle: quiero sacar el vestido de luto, tengo que dejar el vestido de luto y vestirme con el vestido de fiesta que Dios me está ofreciendo”, concluyó.