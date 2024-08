Canciller Reina: “Haremos los procedimientos para denunciar el Tratado de Extradición”

Del mismo modo, el canciller consideró que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos no se terminarían y esto sería un mensaje para respetar las “posiciones que asuman”.

“Hay países que tienen tratado de extradición y otros que no con los Estados Unidos y la relación sigue igual, pero yo creo que es un mensaje que deben entender ellos, hasta dónde pueden llegar para respetar a los países, nos tienen que respetar, no es nada malo que asumamos una posición digna que hay gente que pasa temerosa, me parece que tuvieran un amo de todas las épocas que no le pueden decir nada no le pueden decir, que no le pueden alegar algún tema porque tal vez no estemos en concordancia, o sea, la relación no se debe afectar nosotros vamos a seguir trabajando”, opinó Reina.

Fue la propia presidenta, Xiomara Castro, quien ordenó a Reina denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, luego que la embajadora del país norteamericano, Laura Dogu, declarara que desde el gobierno se reúnen con “narcotraficantes” en Venezuela en referencia al encuentro entre el ministro de Defensa de ese país y su homólogo hondureño José Manuel Zelaya y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández