Nasralla considera que denuncia a Tratado de Extradición es darle puñalada a la CICIH

A criterio de Nasralla, la orden de la mandataria es darle una puñalada final a la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( CICIH ), asegurando que el gobierno no puede tomar esta decisión.

A su vez, el exdesignado presidencial indicó que con la denuncia al tratado con Estados Unidos están buscando proteger a narcotraficantes y delincuentes.

“Lo que busca Xiomara es que se denuncie, pero eso no quiere decir que va a terminar la extradición. Honduras no puede favorecer a los delincuentes y a los narcotraficantes pidiendo que se termine la extradición porque no hay un sistema de justicia para poder juzgar los narcotraficantes. El partido de gobierno está actuando en defensa de los narcotraficantes”, manifestó Nasralla.

“Tenemos que salir al paso de una arbitrariedad que está cometiendo Xiomara Castro, que no es Xiomara Castro (quien dio la orden según Nasralla), sino los que le escriben los tweets que son un montón de trasnochados que no entienden que Honduras necesita la CICIH. Prácticamente eso es darle el puntillazo final a la CICIH”, agregó el aspirante liberal.

Salvador Nasralla acusó al gobierno de estar a favor del narcotráfico, remarcando que el Tratado de Extradición es la única arma con la que cuenta el país para hacer frente a estos delitos.

El precandidato presidencial remarcó que la decisión de eliminar la extradición en Honduras no compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, mencionando que este tema debe de pasar por el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al existir un Auto Acordado de Extradición aprobado en 2012.

Nasralla catalogó las declaraciones de Xiomara Castro como desafortunadas y dijo que la denuncia al Tratado de Extradición expone a Honduras “como un país que apoya a narcotraficantes y ladrones”.

“Xiomara Castro, estás poniendo en riesgo el apoyo para el combate al narcotráfico y crimen organizado que Estados Unidos nos viene dando por años ante la falta de institucionalidad en Honduras”, cerró.