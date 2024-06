La llegada de la CICIH podría quedar solo como una promesa, avizoran expertos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A cinco días para que venza el término de la vigencia del memorándum de entendimiento para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) al país, la instalación de la misión se avizora lejana, ante la falta de respuesta por parte de los entes encargados en llevar las negociaciones.

“Con el respeto que se merece el canciller, es una ligereza decir que es culpa de la ONU la no venida de la CICIH a Honduras, cuando la verdad absoluta es que es culpa de los títeres congresistas del disfuncional e infértil Congreso Nacional que no tienen amor a la población”, cuestionó el abogado y analista Carlos Arévalo.

Aunque el canciller no descartó una tercera ampliación del memorándum, sectores señalan que la CICIH no vendrá y no se instalará en el país ante una marcada falta de voluntad política