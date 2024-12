Asignación directa de fondos a las FF AA para elecciones atenta contra Constitución

1

Tegucigalpa, Honduras.- Como un acto abusivo y un claro atentado en contra de la Constitución de la República, al saltar procedimientos establecidos, calificaron el excesivo aumento al presupuesto de la Secretaría de Defensa para el resguardo y traslado de las urnas en las próximas elecciones de 2025.

Sin haber sido consensuado con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el martes la secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, presentó el proyecto para asignar a Defensa un presupuesto de L276.9 millones, situación que desde varios sectores solo genera desconfianza y suspicacia.

“Las Fuerzas Armadas no lo han discutido con el Consejo Electoral y tienen que hacerlo, porque es quien dirige todo lo que tenga que ver con las elecciones, y eso es un mandato constitucional”, explicó el exconsejero del CNE, Germán Lobo. Continuó: “Ese presupuesto está demasiado elevado porque estábamos revisando lo del 2021 y este se va arriba del 100%. En el 2021 se aprobó L122 millones para las primarias y las generales. No se puede hacer de manera bilateral como lo han presentado, y me extraña. Eso es lo que genera suspicacia, porque la ministra (Rixi Moncada) fue parte del CNE”.