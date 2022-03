Amenazan a periodista de EL HERALDO por denuncias a bomberos

En mi condición de director ejecutivo de diario EL HERALDO , yo, Carlos Mauricio Flores , comparezco ante ustedes para informarles de varios hechos y circunstancias que han puesto en riesgo la vida de un equipo de periodistas de nuestro medio de comunicación por formular denuncias de falta de transparencia en la gestión pública, en particular la adquisición de equipo del Cuerpo de Bomberos de Honduras con una inversión de 80 millones de lempiras.

Con todos los datos en mano se procedió a comprobar en el campo, encontrando testimonios de los bomberos que certificaban que las unidades llegaron en mal estado, que no era lo que se había solicitado, que tenían recelo hasta de usarlas e incluso tenían temor de hablar con el medio por miedo a represalias.

Una vez que se tenía la documentación se buscó esas unidades y se verificó el estado de las mismas, corroborando que algunas llegaron en mal estado y que fueron reparadas, que no era lo que se había pedido y que no se compraron al fabricante original.

Desde el año 2021, el periodista Yony David Bustillo Centeno comenzó un proceso de investigación debido a que recibió información de que las autoridades del Cuerpo de Bomberos habían comprado una flota de camiones y que no usaban pese a las emergencias que se presentaban.

Artica: Ahora, una pregunta, a usted ya se le dio información por escrito porque usted fue al portal y se le dio por escrito con nombre y todo, ¿qué más quiere saber? ¿No es suficiente eso? Por escrito ya se le dio la información a usted, no estamos ocultando absolutamente nada.

Periodista: Pero yo como periodista no puedo darle mi fuente, mi misión es investigar si en realidad las cosas son como son.

Artica: Pero denuncias que deben tener nombre, porque yo me voy a presentar con usted, él también, él también, él también, no somos cosas falsas.

En la grabación de la entrevista de una hora con siete minutos, el periodista les explicó que se estaba indagando sobre la compra de los siete camiones que adquirieron porque han habido varias denuncias de irregularidades, y de forma molesta el coronel Artica increpó al comunicador. He aquí un fragmento de la transcripción de ese encuentro:

Periodista: No, yo me puedo ir con lo que tengo (información), yo vine porque el general Zelaya me dijo que viniera a hablar con ustedes.

Luego el administrador Jhonny Velásquez persuadió la plática y comenzó a dar sus argumentos sobre el proceso de compra y el viaje que hicieron a Israel.

Dos días antes de que saliera el reportaje periodístico en la sección Al Frente en la plataforma impresa y en EL HERALDO Plus en la plataforma digital, empezaron las amenazas e intimidaciones en las redes sociales con perfiles aparentemente falsos, como parte de una campaña de descrédito contra el periodista y el medio de comunicación, poniendo sus dos nombres y apellidos, algo inusual porque entre sus compañeros, colegas y amigos solo es conocido como Yony Bustillo, no por su segundo nombre y segundo apellido.

La primera publicación de esta aviesa campaña, que se hizo incluso antes de mostrar a nuestros lectores el reportaje de investigación, el perfil estaba a nombre de Juan Carlos Rodríguez y decía: “Orlinten Núñez, porque lo soy hablo, aquí va lo tuyo también, tenemos la información... Coronel Orlinten Núñez con reparo por malversación en Comayagua y en la zona noroccidente son los que le están pagando a EL HERALDO, al periodista Jhonny Bustillo Centeno para que investigue la compra de vehículos que se realizó.

Ya se demostró que todo está en orden, más bien como andan pagados quieren buscar donde no van a encontrar nada”.

