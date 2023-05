Abejas son fuente de esperanza y trabajo para comunidades en La Paz

“Yo soy aficionada a las abejas, me gustan mucho las abejas, me buscan, a mí me persiguen las abejas, ellas siempre andan a mi alrededor, y yo les decía a mis compañeros: gestionemos el proyecto de apiarios ya que tenemos la oportunidad y muchos compañeros nos decían no, porque les tenían miedo a las abejas”, recuerda.

Señala que muchos de ellos crecieron con temor ante advertencias de sus ancestros de que existían abejas que podían causar la muerte. “Y eso no es cierto si nos vamos bien protegidos. Nosotros le tenemos mucho aprecio a las abejas, ellas son muy organizadas, nos conocen muy bien y se adaptan al humor nuestro”, comenta.