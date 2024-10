A audiencia tres empleados judiciales y un abogado por falsificación de documentos

Asimismo, a Jonathan Santos Martínez Pineda, se le imputaron los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, cohecho cometido por particular, falsificación y uso de documentos públicos falsos continuados, en menoscabo del orden, la administración y la fe pública del Estado de Honduras.

11

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, reveló que la irregularidad fue identificada por una jueza que se percató de la orden de desalojo falsificada, por lo que se dio el aviso al Ministerio Público.

12

“Mérito a quien se lo merece, una jueza se percató de una orden de desalojo falsificada, lo que fue comunicado inmediatamente al Ministerio Público y a la Policía Nacional a través de la DPI; el día de hoy se ha dado captura a tres auxiliares judiciales que pretendían hacer uso de ese documento falso, siendo ya detenido por las autoridades para ser presentados ante el juez competente”, posteó en su cuenta de X.

13

Asimismo, reiteró que no se tolerarán casos de corrupción del Poder Judicial y aseguró que quien no muestre integridad no formará parte del Poder Judicial.

14

“No vamos a tolerar la corrupción en el Poder Judicial, este poder del Estado debe estar conformado por servidores íntegros en el desempeño de sus funciones, que estén al servicio de la población; quien no cumpla esas condiciones no debe formar parte de la Carrera Judicial”, agregó Obando.