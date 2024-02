911 compró nueve drones a más de 1.3 millones de lempiras cada uno

Documentos a los que EL HERALDO tuvo acceso muestran que el contrato de adjudicación a la empresa oferente de los vehículos aéreos no tripulados -HG Inversiones- fue por un monto total de 14,386,500 lempiras.

Estos son asociados a actividades policiales porque también contienen reconocimiento facial y lectores de placas. El otro tipo de aeronave no tripulada es orientada para acciones médicas y de estas se pidieron dos a un costo unitario de 1,322,000 lempiras.

“Drones de gama alta con la funcionalidad de poder llevar medicamentos, víveres, herramientas en caso de una emergencia”, son algunas de las características de este dron. Los aparatos ya están cancelados en su totalidad, pero aún no han sido entregados al Sistema 911. Se conoció que el primer lote llega hasta el 15 de febrero próximo.

Ante el millonario precio unitarios de los artefactos, EL HERALDO consultó con ingenieros y expertos y la mayoría coincide que el mercado internacional se este producto con las mismas especificaciones se puede adquirir de manera más económica. “Lo primero es que de acuerdo a las especificaciones estos drones son grandes, no son comunes.

La presidenta de la Comisión Interventora del 911, Miroslava Cerpas, explicó a EL HERALDO, que “no son drones comunes como los que la gente está acostumbrada a ver en el país, son aeronaves, que incluso requieren permisos de vuelo de aeronáutica civil, no los opera cualquier persona”.

Justo en esta compra del 911, otra empresa oferente presentó una oferta levemente más económica, de casi 100,000 lempiras menos, pero no fue aceptada por “una inobservancia en los precios de la oferta”.

Médicos y expertos en seguridad, lejos de sentir que esto innovará en ciertas emergencias, consideran que los productos adquiridos están muy “caros”.

“Eso está sobrevalorado, esto es delicado, me parece exagerada la cantidad de dinero, aparte que estos aparatos no han demostrado utilidad a nivel mundial en ese sentido, incluso lo de las motos (ambulancias), también me parecieron sobrevaloradas”, valoró el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula y ahora diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) llamó a una auditoría o investigación de los precios de los artefactos porque aseguran que están muy elevados y además en el país hay otras prioridades que comprar drones.