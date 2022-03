$!El 7.1 por ciento de los jefes de hogar son hombres solteros

La pequeña Darah muchas veces ha secado las lágrimas de su padre y lo ha reconfortado con tiernas y dulces palabras. “Papi, no te pongas triste por mamá, ya no veas sus fotos, no llores”, le susurra al oído a su papá.

“Uno como hombre no tiene experiencia en el caso de cuidar los hijos”, expresó entre risas Luis, mientras Hannah también quería participar en la llamada, con pequeños balbuceos.

Sin embargo, como cual reloj, Luis se levanta puntual diariamente para atender a sus pequeñas, en una combinación extrema entre el trabajo y llegar temprano a la casa para preparar el pepe de la pequeña Hannah. Cada día fielmente continúa agradeciendo el amor de Dios y la ayuda de las personas que nunca lo han dejado solo, entre ellos sus tres hermanas, sus cuñadas, su suegra y su mamá.

“Nunca he renegado a Dios por lo que me ha pasado, al contrario, solamente me he agarrado de la mano de él para salir adelante, mi principal fortaleza ha sido por parte de él, después de la muerte de mi esposa”, expresó con voz quebrantada Luis, mientras suspiraba y su mirada se llenaba de brillo.

LEA TAMBIÉN: Óscar Osorio: ‘La figura paterna debe ser conciliadora y no desafiante’