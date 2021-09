Ni sí, ni no

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El dirigente nacionalista Kilvett Bertrand afirmó que el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, tiene los mejores números en las encuestas a nivel nacional.



“Yo puedo venir perfectamente a hablar de mi candidato (Nasry Asfura), del hombre que le cambió la cara a la capital de la República en los últimos ocho años, del hombre que tiene los mejores números en estos momentos en las encuestas”, afirmó Bertrand.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus recopiló los resultados de las dos principales encuestadoras de impacto mediático en Honduras para verificar las declaraciones del subgerente de comunicaciones de la campaña de Asfura.



Para ese fin se analizaron los resultados del Estudio de Opinión Pública número 89 del 30 de agosto de la encuestadora Paradigma.

Cuando se les preguntó a los entrevistados: "Independientemente de su afiliación política, si las elecciones generales fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos/as a la presidencia votará usted?", un 15% votó por "Tito" Asfura como el próximo gobernante de Honduras.



Sigue en la preferencia Xiomara Castro, con un 13.8%. Después Salvador Nasralla, con un 7.5%, mientras que un 4.8% optó por Yani Rosenthal y un 0.6% consideran a otros candidatos presidenciales.



Finalmente, hay 30.7% de personas que no votarán por ninguno y 27.6% no sabe o no respondió.





Este estudio fue realizado del 11 al 26 de agosto del 2021, con un universo de 6,046,873 personas mayores de 18 años y un total de 4,446 entrevistados, según la ficha técnica de la firma.



Los resultados establecen un nivel de confianza del 95% con un margen de error de +-1.47%, porcentaje que es mayor que la diferencia entre Asfura, mejor conocido como Papi a la Orden, y Castro en la encuesta (de 1.2%).

En palabras simples: la verdadera intención de voto para el candidato nacionalista oscila entre 16.47% y 13.53%, mientras que la aspirante de Libre ronda entre 15.27% y 12.33%.

Lo anterior indica que existe un empate técnico, es decir, basándose en los resultados de la encuesta la probabilidad de que gane "Tito" Asfura es la misma de que Castro pudiera llegar a la presidencia.





En tanto, en el Estudio de Opinión número 109 de la encuestadora Cid Gallup, publicado por Diario La Prensa, un 38% de los encuestados considera a Asfura como el próximo presidente de Honduras.



En segundo lugar se encuentra Xiomara Castro con 19%; en tercer lugar Salvador Nasralla con 14% y en cuarto Yani Rosenthal con 9%.





En cuanto a la intención de voto, Asfura también se coloca en primer lugar (21%), seguido de un empate entre Xiomara y Salvador Nasralla (18% ambos) y por último Yani Rosenthal (13%).



Por último, un 1% votaron por otros candidatos y un 19% respondió que no sabe o no respondió.

El estudio fue realizado entre el 1 y 7 de septiembre y se entrevistaron a 1,288 personas de 18 años a nivel nacional a través de teléfonos celulares.



Tuvo un margen de error de +-2.8% en sus resultados totales, lo que quiere decir que en esta encuesta Asfura va por encima de los demás candidatos, puesto que su diferencia sobre su adversaria Xiomara es de 3%.



El equipo de Fact Checking EL HERALDO encontró un tercer sondeo de la encuestadora TResearch, sin embargo, no fue incluido porque el margen de error no se encontraba disponible y tampoco el nivel de confianza.

Conclusiones:

Según la última publicación de la firma Cid Gallup Nasry “Tito” Asfura va liderando la intención de voto, pero en el último sondeo de la encuestadora Paradigma Asfura y Xiomara aparecen con las mismas posibilidades de lograr la presidencia en las próximas elecciones generales, a juzgar por el margen de error.



Por consiguiente, este medio califica la aseveración del dirigente nacionalista Kilvett Bertrand sobre que el presidenciable de la estrella solitaria tiene los mejores números en las encuestas como Ni sí, ni no .