Kamala Harris: “El resultado no es el que quisimos, pero EUA volverá a ver la luz”

“El resultado no es el que quisimos ni por el que trabajamos ni por el que votamos, pero la luz de Estados Unidos prometido volverá mientras sigamos trabajando y sigamos luchando”, expresó Harris en su discurso en el cual reconoce los resultados electorales de ayer.

Trump ganó en el Colegio Electoral con 277 votos a su favor, proclamándose como el ganador tras ganar en el estado de Wisconsin.

Además, la demócrata enfatizó en que reconocen los resultados, subrayando que es parte de los principios democráticos de Estados Unidos. “Estoy aquí para decir: aunque acepto la derrota, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña”

“A veces la lucha lleva un tiempo. Eso no significa que no ganemos. Lo importante es no rendirse nunca”, dijo Harris, afirmando que seguirá trabajando por el bien de la nación, comprometida con la libertad y la justicia.