Estas son las claves de la victoria de Donald Trump en las elecciones

El voto latino, históricamente inclinado hacia los demócratas, también se presentó más dividido. Aunque la mayoría de la comunidad latina sigue identificándose con los demócratas, Trump logró reducir esa brecha.

Incluso, la polémica en Puerto Rico, donde se le acusó de haber insultado a la isla, no pareció afectar su apoyo. Una encuesta de The New York Times mostró que el 67% de los hispanos nacidos en Estados Unidos no se siente aludido por sus comentarios xenófobos o racistas.

El avance de Trump en la comunidad latina es notable. En las elecciones anteriores, solo el 32% de los latinos votó por él; ahora, ese porcentaje subió al 45%, un incremento de 13 puntos.

En cuanto al voto rural, Trump arrasó con el 63%, y también consiguió el 50% del voto suburbano, según los datos de NBC News. Por su parte, Kamala Harris solo logró ventaja en el voto urbano, con un 60% de respaldo.