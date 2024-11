Elecciones Estados Unidos 2024: actualizaciones y resultados EN VIVO

Demócratas culpan a Biden por la derrota de Harris por no haberse retirado antes (Actualizado el 7 de noviembre a las 11:122 a.m.)

“Debemos lealtad no a un presidente, no a un partido, sino a la constitución, a Dios”

“El único comentario sobre fraude masivo lo ha hecho uno de los candidatos, Donald J. Trump. No hay ninguna base fáctica en las fuerzas del orden que respalde esta acusación descabellada (...) Si Donald J. Trump tiene algún dato que respalde sus disparatadas acusaciones, lo queremos ahora. Ahora mismo. No vamos a contener la respiración”, manifestó el fiscal en la red social.

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y Fox News, el republicano Donald Trump ganó en los estados de Indiana y Kentucky, llevándose once y ocho votos del Colegio Electoral respectivamente.

No obstante, descartó que haya un intento de manipulación, mencionando que el reinició se hizo para que no queden dudas en los resultados.

No obstante, el Departamento de Policía de Filadelfia, afirmó no estar al tanto de los hechos denunciados por el expresidente de Estados Unidos entre 2017 a 2021. Asimismo, mencionó que no ha habido algún percance en los centros electorales que requiera de intervención policial.

Alrededor de las 6:30 a.m, un sujeto llegó a la ciudad de Fowler en Nueva York para emitir su voto. Sin embargo, este no podía ejercer el sufragio debido a que se encontraba registrado tras haber salido de la cárcel.

Trump asegura que no habrá violencia (Actualizado el 5 de noviembre a las 11:55 a.m.)

Tras llegar a Palm Beach para dar su voto, el candidato Donald Trump aseguró que no habrá violencia en esta jornada electoral por parte de sus simpatizantes.

Desde luego que no habrá violencia. Ciertamente, yo no quiero ninguna violencia, pero, en cualquier caso, no hace falta que les diga nada (refiriéndose a sus seguidores). Esa gente cree en la no violencia”, afirmó el republicano.

Además, declaró que aceptará el resultado de las elecciones, siempre y cuando estas sean justas. “Si son unas elecciones justas, sería el primero en reconocer”, puntualizó.