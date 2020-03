¿Son lo mismo la Covid-19 y el SRAS? Aquí sus diferencias

Es importante diferenciar al Covid-19 de otros coronavirus, como el SRAS que años atrás afectó a varios paísesTEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas personas piensan que el coronavirus no es más que una gripe más, sin embargo el número de contagios yd e muertes que ha dejado en el mundo la vuelven una enfermedad de cuidado. De ahí la importancia de diferenciar al Covid-19 de otros coronavirus, como el SARS que años atrás afectó a varios países. Primero hay que establecer que el SRAS-Cov se originó en China, en el año 2002. Es la cepa más famosa -hasta el momento- del coronavirus. Se propagó por más de 37 países provocando alrededor de 700 muertes (en este caso, la letalidad es del 10%).Una epidemia de SARS empezó en 2003 cuando el virus se propagó de pequeños mamíferos a personas en China. Este brote alcanzó rápidamente proporciones globales, pero se contuvo en 2003. No se han reportado nuevos casos de SARS desde 2004.Entretanto, el Covid-19 ya está en más de 100 países del mundo, con casi 200 mil contagios y más de 7 mil muertes en apenas tres meses.En definitiva el SARS y el Covid no son los mismo. El genoma del virus que causa la Covid-19 y el del responsable del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) son similares, pero no iguales. El SRAS es más letal pero mucho menos infeccioso que la Covid-19. Desde 2003, no se han registrado brotes de SRAS en ningún lugar del mundo.