Vogue critica el look de Melania Trump y desata la furia conservadora

La autora ya en el título considera que la esposa del presidente Donald Trump, de 54 años, va “disfrazada” de manera idónea para aparecer en el programa de telerrealidad The Apprentice que protagonizaba su marido.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un artículo crítico en la revista Vogue sobre el retrato oficial de la primera dama, Melania Trump , que aparece descrita como una “maga freelance”, ha causado polémica entre las filas conservadoras, que comparan al medio con las protagonistas de la película Mean Girls (Chicas malas).

“Ahora, intentando tener una actitud de empresaria sensata en su esmoquin circunstancialmente inapropiado, parece que Melania Trump sigue teniendo problemas con los mensajes sartoriales”, arremete, si bien no olvida señalar que se trata de un traje a medida creado por la casa italiana Dolce & Gabbana.

La veterana crítica de moda de The New York Times, Vanessa Friedman, por su parte, opinó en su propio artículo que Trump da una imagen de mujer de negocios o “jefa” que evoca la serie sobre los juegos de poder político House of Cards o que podría protagonizar una serie inexistente llamada “La sala de juntas”.